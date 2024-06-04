Син нардепа від ОПЗЖ заробляє на охороні укриттів та отримав непросту посаду з початку великої війни: подробиці

Фірма Олега Мамки надає послуги з охорони

Фірма сина народного депутата від колишньої фракції ОПЗЖ Григорія Мамки продовжує вигравати тендери на мільйони гривень. А сам 28-річний Олег Мамка отримав цікаву посаду в державній структурі.

До повномасштабної війни Олег займався тим, що через тендери надавав послуги з охорони. За даними електронної системи публічних закупівель Prozorro, його фірма "ПАРТНЕРШІП" і зараз продовжуєте вигравати тендери.

Останній тендер з цілодобової охорони приміщень укриттів вона виграла 9 січня 2024 року. Його сума складала понад 3 мільйони гривень.

Згідно з даними сайту LinkedIn, у травні 2022 року Олег Мамка влаштувався працювати в Адміністрацію державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України. А з грудня 2022 року його було призначено начальником відділення.

Як відомо, народний депутат Григорій Мамка зараз є членом депутатської групи "Платформа за життя та мир". Вона була заснована колишніми членами ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що "Укрпошта" планує витратити понад 45 мільйонів гривень на SMS-повідомлення на мобільні телефони громадян, а також повідомлення у Viber. Такі закупівлі компанія проводить регулярно, але в цьому випадку помічено цікавий момент.