Сын нардепа от ОПЗЖ зарабатывает на охране укрытий и получил непростую должность с начала войны: подробности

Фирма Олега Мамки предоставляет услуги по охране

Фирма сына народного депутата от бывшей фракции ОПЗЖ Григория Мамки продолжает выигрывать тендеры на миллионы гривен. А сам Олег Мамка получил интересную должность в государственной структуре.

Об этом сообщает Telegram-канал "Завтрак химеры". Отмечается, что 28-летний Олег Мамка до полномасштабной войны занимался тем, что через тендеры оказывал услуги по охране.

По данным электронной системы публичных закупок Prozorro, его фирма "ПАРТНЕРШИП" и сейчас продолжаете выигрывать тендеры. Последний тендер по круглосуточной охране помещений укрытий она выиграла 9 января 2024 года. Его сумма составляла более 3 миллионов гривен.

Также сообщается, что в 2022 году отец устроил Олега работать в Администрацию государственной службы специальной связи и защиты Украины. По данным канала, он был назначен начальником отделения.

Следует отметить, что народный депутат Григорий Мамка сейччас является членом депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". Она была основана бывшими членами ОПЗЖ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрпочта" планирует потратить более 45 миллионов гривен на SMS-сообщения на мобильные телефоны граждан, а также сообщения в Viber. Такие закупки компания проводит регулярно, но в этом случае подмечен интересный момент.