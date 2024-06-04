Чи мобілізуватимуть поліцейських та рятувальників: нардеп дав відповідь

Він дав вичерпні роз'яснення

Народний депутат України Федір Веніславський розповів, що Кабмін "сьогодні-завтра" планує затвердити постанову, яка надаватиме працівникам поліції бронювання від мобілізації. Також це стосуватиметься й рятувальників.

Про це Веніславський сказав в ефірі "Радіо Свобода". Він наголосив, що сумнівається у спробах мобілізувати ДСНСників. Проте якщо такі сигнали все ж будуть, питання будуть підіймати на комітеті з нацбезпеки.

Варто зазначити, що за новим законом про мобілізацію, співробітники поліції не мають відстрочки від мобілізації, але підлягають бронюванню. Ймовірно, тепер це й має затвердити Кабмін.

Разом із тим, слова Веніславського стосуються чуток, що в Україні нібито планують позбавити броні від мобілізації працівників ДСНС. На сайті Кабміну петиція із закликом не робити цього набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, станом на 24 травня в Україні бронювання від мобілізації отримали вже 700 тисяч людей. Лише 4 тисячі з них з ІТ-компаній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Зеленського відмовилися від ідеї "економічного бронювання". Влада передумала через можливе підняття податків та побоювання Генштабу.