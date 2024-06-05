В Україні найбільший виробник товарів для дому продав завод із виробництва підгузків: у чому причина

Аудиторія компанії значно скоротилася

В Україні найбільший виробник товарів для дому "Біосфера" продав завод із виробництва підгузків. Причиною цього стало падіння народжуваності в країні.

Корпорація "Біосфера", яка є найбільшим дистриб’ютором та виробником товарів для дому та засобів гігієни, продала потужності з виробництва дитячих підгузків (ТМ Bambik), прогнозуючи зменшення народжуваності в Україні надалі. Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Ми продали лінію з виробництва, оскільки ми бачимо, як скоротилася наша аудиторія. Ми прогнозуємо, на жаль, значне зменшення народжуваності наших дітей і тому ми ухвалили рішення", – сказав керівник корпорації Андрій Здесенко.

За його словами, виробничі лінії було продано українській компанії – конкуренту та партнеру Біосфери з Тернополя. Однак він наголосив, що "Біосфера" залишиться дистриб’ютором цієї продукції.

Здесенко додав, що "Біосфера" більше не є виробником підгузків, але з ринку дитячих товарів вона не пішла. До речі, компанія зараз зосередилася на виробництві чаю.

Довідка: Корпорація "Біосфера" працює в Україні вже понад 20 років. Його продукція представлена ​​на ринках 30 країн Європи та Азії. У продуктовому портфелі – понад 2 тис. найменувань під 13 торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO Service, ЛайKit.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що компанія, якій належить сервіс відео для дорослих, стала платником ПДВ в Україні.