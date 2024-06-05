В Украине крупнейший производитель товаров для дома продал завод по производству подгузников: в чем причина

Аудитория компании значительно сократилась

В Украине крупнейший производитель товаров для дома "Биосфера" продал завод по производству подгузников. Причиной тому стало падение рождаемости в стране.

Корпорация "Биосфера", являющаяся крупнейшим дистрибьютором и производителем товаров для дома и средств гигиены, продала мощности по производству детских подгузников (ТМ Bambik), прогнозируя уменьшение рождаемости в Украине в дальнейшем. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мы продали линию по производству, поскольку мы видим, как сократилась наша аудитория. Мы прогнозируем, к сожалению, значительное уменьшение рождаемости наших детей, и поэтому мы приняли решение", – сказал руководитель корпорации Андрей Здесенко.

По его словам, производственные линии были проданы украинской компании – конкуренту и партнеру Биосферы из Тернополя. Однако он подчеркнул, что "Биосфера" останется дистрибьютором этой продукции.

Здесенко добавил, что "Биосфера" больше не является производителем подгузников, но с рынка детских товаров она не ушла. К слову, компания сейчас сосредоточилась на производстве чая.

Справка: Корпорация "Биосфера" работает в Украине уже более 20 лет. Его продукция представлена ​​на рынках 30 стран Европы и Азии. В продуктовом портфеле – более 2 тыс. наименований под 13 торговыми марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, ЛайKit.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что компания, которой принадлежит сервис видео для взрослых, стала плательщиком НДС в Украине.