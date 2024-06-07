Не тільки виразка: з якими захворюваннями шлунка не мобілізують до армії

Список досить великий

Майже одночасно з набранням чинності новим законом про мобілізацію в Україні оновили перелік хвороб, з якими не беруть до армії. Йдеться, зокрема, і про захворювання травної системи.

Вони визначаються Наказом Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України" №262. Міністерство оборони скоротило перелік діагнозів, що дозволяють військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Які захворювання шлунково-кишкового тракту звільняють від мобілізації:

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовленнєвої функцій;

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

неінфекційний ентерит і коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишківника і очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, закреп, мегаколон, хвороби заднього проходу і прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз і цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та ін.);

усі види гриж (пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).

Раніше "Телеграф" розповідав, із якими психічними розладами не мобілізують до армії. Йдеться про цілу групу захворювань.