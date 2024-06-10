Протрималась добу: Гуменюк знову перевели з ОК "Південь", чим займатиметься тепер

Вона не буде комунікувати з журналістами та громадськістю

Наталю Гуменюк дійсно знову перевели на посаду, яка не передбачає комунікацій з журналістами і громадськістю. Раніше ми писали, що вона стала заступницею начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь". Але пробула там добу.

Про це повідомила журналістка Ан Жюлак. За її словами, СтратКом ЗСУ дійсно сказав правду, хоч і в дуже дивний спосіб.

"Вона пробула на посаді заступниці керівниці комунікацій добу. Її зняли після розголосу, дякую Медіарух, Інститут Масової Інформації (ІМІ), Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, Телебачення Торонто, Детектор медіа. Також дякую людям зсередини управління ЗСУ, які втретє(!) допомогли відповідальним ухвалити правильне рішення", — йдеться у повідомленні.

Також це прокоментував Ігор Лаченков, який веде відомий телеграм-канал "Лачен пише".

"Гуменюк перевели на посаду, яка не передбачає комунікацій з журналістами і громадськістю. Вона пробула на посаді заступниці керівниці комунікацій добу і її було знято після розголосу. Але совок не розуміє, що треба почати звільняти, а не переводити з посади на посаду", — написав Ігор.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк, яку в квітні звільнили від керівництва Центром стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, отримала посаду заступниці начальника.

Що передувало

16 квітня на сайті Інституту масової інформації була опублікована заява, в якій більше сотні медійників закликають замінити Наталю Гуменюк більш компетентною людиною. Вони стверджують, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ у її зоні відповідальності та вимагають забезпечити доступ до районів Херсона.

Тоді ж Гуменюк відреагувала на заклики журналістів до військового керівництва усунути її через перешкоди висвітлення російських воєнних злочинів, не допускаючи журналістів. Вона вважає, що це є абсолютна неправда. З її слів, журналісти не навели жодних доказів, а пресцентр Сили оборони не порушив жодних наказів командування. Пізніше у мережі звернули увагу на її новий вислів у бік журналістів, яких вона порівняла із шакалами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що колишня заступник міністра оборони України Ганна Маляр потрапила до скандалу після того, як довела дружину військового до сліз.