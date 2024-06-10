Продержалась сутки: Гуменюк снова перевили из ОК "Юг", чем будет заниматься теперь

Она не будет общаться с журналистами и общественностью

Наталью Гуменюк действительно снова перевели на должность, не предусматривающую коммуникаций с журналистами и общественностью. Ранее мы писали, что она стала заместителем начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг". Но пробыла там сутки.

Об этом сообщила журналистка Ан Жюлак. По ее словам, СтратКом ВСУ действительно сказал правду, хотя и очень странным способом.

"Она пробыла в должности заместительницы руководительницы коммуникаций сутки. Ее сняли после огласки, спасибо Медиарух, Институт Массовой Информации (ИМИ), Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, Телевидение Торонто, Детектор медиа. Также благодарю людей изнутри управления ВСУ, которые третий раз помогли ответственным принять правильное решение", — говорится в сообщении.

Также это прокомментировал Игорь Лаченков, ведущий известный телеграмм-канал "Лачен пишет".

"Гуменюк перевели на должность, которая не предусматривает коммуникаций с журналистами и общественностью. Она пробыла в должности замруководителя коммуникаций сутки и была снята после огласки. Но совок не понимает, что надо начать увольнять, а не переводить с должности на должность", — написал Игорь.

Напомним, Наталья Гуменюк, которую в апреле освободили от руководства Центром стратегических коммуникаций Сил обороны юга, получила должность заместителя начальника.

Что предшествовало

16 апреля на сайте Института массовой информации было опубликовано заявление, в котором более сотни медийщиков призывают заменить Наталью Гуменюк более компетентным человеком. Они утверждают, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления в ее зоне ответственности и требуют обеспечить доступ в районы Херсона.

Тогда же Гуменюк отреагировала на призывы журналистов к военному руководству устранить ее из-за препятствий освещения российских военных преступлений, не допуская журналистов. Она считает, что это абсолютная неправда. По ее словам, журналисты не привели никаких доказательств, а пресс-центр Силы обороны не нарушил никаких приказов командования. Позже в сети обратили внимание на ее новое выражение в сторону журналистов, которых она сравнила с шакалами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр попала в скандал после того, как довела жену военного до слез.