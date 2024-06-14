Непокора військового без тяжких наслідків: чи вважається це злочином, відповіли у Верховному суді

Як приклад наведена реальна справа

Верховний суд визнає непокору військового злочином. Стаття ч. 4 ст. 402 КК України застосовується навіть якщо обійшлось без суспільно небезпечних наслідків.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду. Йдеться про справу військового, який відмовився виконувати наказ командира, чим підірвав бойову готовність та боєздатність підрозділу.

Верховний суд визнає непокору військового злочином

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розглянув справу військового, який відмовився виконувати наказ. Сторона захисту стверджувала, що непокора не призвела до суспільно небезпечних наслідків.

У матеріалах справи йдеться, що військовий відмовився виконувати усний наказ командира. Він підірвав бойову готовність та боєздатність підрозділу, що могло спричинити до прориву російських військ на певній ділянці фронту.

За це йому спочатку винесли вирок у вигляді позбавлення волі на строк 5 років, але потім звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 2 роки. Це рішення прийняв Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області.

Дніпровський апеляційний суд скасував цей вирок. Військового позбавили волі на строк 5 років. Касаційний кримінальний суд залишив цей вирок у силі.

"Непокора військовослужбовця є злочином із формальним складом, тому кримінальна відповідальність за неї не залежить від настання суспільно небезпечних наслідків", ― йдеться у повідомленні Верховного суду.

Непокора порушує порядок керування військами, яких закріплений у військових статутах. Саме це дозволяє забезпечити постійну бойову готовність.

Відмова від виконання наказу перешкоджає нормальному виконанню завдань. Також непокора заподіює шкоду суспільним відносинам у сфері встановленого порядку несення військової служби. Тому вирок військовому було залишено без змін.

"Скоєна засудженим в умовах воєнного стану непокора, навіть за відсутності конкретних тяжких наслідків, є діянням, яке характеризується всіма ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України, та безсумнівно становить притаманну злочину суспільну небезпеку. З огляду на це ККС ВС залишив у силі вирок суду апеляційної інстанції", ― йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у цивільних судах є проблема ― вони не розуміють військовослужбовців. Про це сказав голова Верховного суду. На його думку, в Україні треба створити спеціальні військові суди.