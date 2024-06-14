Неповиновение военного без тяжких последствий: считается ли это преступлением, ответили в Верховном суде

В качестве примера приведено реальное дело

Верховный суд признает неповиновение военного преступлением. Статья ч. 4 ст. 402 УК Украины применяется, даже если обошлось без общественно опасных последствий.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда. Речь идет о деле военного, отказавшегося выполнять приказ командира, чем подорвал боевую готовность и боеспособность подразделения.

Верховный суд признает неповиновение военного преступлением

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда рассмотрел дело военного, отказавшегося выполнять приказ. Сторона защиты утверждала, что неповиновение не привело к общественно опасным последствиям.

В материалах дела говорится, что военный отказался выполнять устный приказ командира. Он подорвал боевую готовность и боеспособность подразделения, что могло повлечь за собой прорыв российских войск на определенном участке фронта.

За это ему сначала вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но затем освободили от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком продолжительностью 2 года. Данное решение принял Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области.

Днепровский апелляционный суд отменил приговор. Военного лишили свободы сроком на 5 лет. Кассационный уголовный суд оставил этот приговор в силе.

"Непокорность военнослужащего является преступлением с формальным составом, поэтому уголовная ответственность за нее не зависит от наступления общественно опасных последствий", — говорится в сообщении Верховного суда.

Неподчинение нарушает порядок управления войсками, закрепленными в воинских уставах. Это позволяет обеспечить постоянную боевую готовность.

Отказ от выполнения приказа препятствует нормальному выполнению задач. Также неповиновение причиняет вред общественным отношениям в сфере установленного порядка несения военной службы. Поэтому приговор военному был оставлен без изменений.

"Совершенное осужденным в условиях военного положения неповиновение, даже при отсутствии конкретных тяжких последствий, является деянием, которое характеризуется всеми признаками состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК Украины, и несомненно составляет присущую преступлению общественную опасность. Учитывая это, ККС ВС оставил в силе приговор суда апелляционной инстанции ", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в гражданских судах есть проблема — они не понимают военнослужащих. Об этом сказал глава Верховного суда. По его мнению, в Украине нужно создать специальные военные суды.