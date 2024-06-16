"Люк підлетів до четвертого поверху": у центрі Львова вибухнула каналізація (відео)

На місці вже працює поліція

У центрі Львова пролунали вибухи. Вони долинали з-під землі.

Про це повідомили у міськраді. Так, за даними першого заступника голови міста Андрія Москаленка, приблизно о другій годині дня на вулиці Пекарській вибухнули два люки. Ці комунікації використовуються компанією "Укртелеком".

На місці вже працюють аварійні служби Львівгазу, Львівводоканалу, Львівобленерго, районна адміністрація, поліція. Проходить обстеження території та з’ясування причин

За інформацією місцевих ЗМІ, після вибухів поблизу люків був відчутний запах газу та пороху. Вони припускають, що вибухнув електричний кабель. За словами очевидців, один із люків після вибуху злетів у повітря на висоту четвертого поверху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вагітна постраждала в потрійному ДТП. "Швидка" по дорозі до неї теж розбилася. Внаслідок аварії постраждала жінка, а також водій та лікар швидкої допомоги. Усіх троє з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до лікарні.