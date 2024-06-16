"Люк подлетел до четвертого этажа": в центре Львова взорвалась канализация (видео)
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На месте уже работает полиция
В центре Львова прогремели взрывы. Они доносились из-под земли.
Об этом сообщили в горсовете. Так, по данным первого заместителя главы города Андрея Москаленко, примерно в два часа дня на улице Пекарской взорвались два люка. Эти коммуникации используются компанией "Укртелеком".
На месте уже работают аварийные службы Львовгаза, Львовводоканала, Львовоблэнерго, районная администрация, полиция. Проходит обследование территории и выяснение причин
По информации местных СМИ, после взрывов вблизи люков был ощутим запах газа и пороха. Они предполагают, что взорвался электрический кабель. По словам очевидцев, один из люков после взрыва взлетел в воздух на высоту четвертого этажа.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве беременная пострадала в тройном ДТП. "Скорая" на пути к ней тоже разбилась. В результате аварии пострадала женщина, а также водитель и врач скорой помощи. Все трое с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в больницу.