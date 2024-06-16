"Люк подлетел до четвертого этажа": в центре Львова взорвалась канализация (видео)

На месте уже работает полиция

В центре Львова прогремели взрывы. Они доносились из-под земли.

Об этом сообщили в горсовете. Так, по данным первого заместителя главы города Андрея Москаленко, примерно в два часа дня на улице Пекарской взорвались два люка. Эти коммуникации используются компанией "Укртелеком".

На месте уже работают аварийные службы Львовгаза, Львовводоканала, Львовоблэнерго, районная администрация, полиция. Проходит обследование территории и выяснение причин

По информации местных СМИ, после взрывов вблизи люков был ощутим запах газа и пороха. Они предполагают, что взорвался электрический кабель. По словам очевидцев, один из люков после взрыва взлетел в воздух на высоту четвертого этажа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве беременная пострадала в тройном ДТП. "Скорая" на пути к ней тоже разбилась. В результате аварии пострадала женщина, а также водитель и врач скорой помощи. Все трое с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в больницу.