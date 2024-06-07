Світло буде частіше: "Укренерго" передбачило Києву більше лімітів

Найближчими тижнями ситуація може змінитися

У п'ятницю, 7 червня, "Укренерго" виділило більше обсягів споживання електроенергії для Києва. Тому графіки відключень будуть не такими жорстокими.

Про це повідомляє генеральний директор "YASNO" Сергій Коваленко. За його словами, прогнозоване споживання столиці на сьогодні — 1050-1100 МВт.

"Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. Ще потрібно відняти обмеження. Тобто для нас із вами (населення і бізнес) залишиться десь 50% від звичного споживання", — зазначає Коваленко.

Він підкреслив, що з 24 червня почне працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.

"Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча б більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами", — додає гендиректор "YASNO".

Також про збільшення лімітів розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Він зазначив, оскільки Київ має велику кількість критичної інфраструктури, для міста збільшать обсяг електроенергії.

"Нарешті уряд нас почув і змінює формулу розрахунку лімітів. У першу чергу ліміти доводилися за кількістю приладів обліку у кінцевих споживачів. Такі міста як Київ, Харків, Дніпро – мають найбільшу кількість критичної інфраструктури. Це не 25%, а набагато більше", — каже Ігнатьєв.

Енергетичний експерт розповідає, що першочергово забезпечуються критично важливі об'єкти, а потім на решту споживачів. Уряд має переглянути методику справедливих лімітів, і найближчими тижнями вона буде прийнята.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" розповіли, чи чекати українцям тотального блекауту. Триватимуть лише контрольовані відключення електроенергії.