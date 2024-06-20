Просто о ВВК. Кого из врачей нужно проходить и какой вердикт можно получить

Есть пять статусов, которые можно получить, согласно состоянию здоровья

Военно-врачебная комиссия призвана всесторонне исследовать состояние здоровья военнообязанного. Она имеет ограниченную максимальную продолжительность и определенные нормативные требования.

Как отмечает адвокат Олег Леонтьев, военнообязанного должны осмотреть хирург (обнаружение патологий), терапевт (обнаружение болезней сердечно-сосудистой системы, дыхание, пищеварение, почек, суставов и т.п.), невропатолог (болезни ЦНС и периферии), психиатр, офтальмолог, отоларинг стоматолог и дерматолог. При необходимости военнообязанный предоставляет медицинские справки об имеющихся болезнях, результатах обследований и т.д. и может быть направлен на дополнительный осмотр к специалисту.

Врачи в ВВК (в украинском ВЛК) – из государственных и коммунальных больниц. Во время прохождения проводят ряд анализов:

мочи

крови

на ВИЧ и гепатиты

группа крови и резус-фактор.

Среди дополнительных могут быть рентген груди, кардиограмма, измерение давления и уровня сахара. По результатам оценки ВЛК может предоставить пять видов статуса военнообязанного:

пригодный,

непригоден с исключением из учета,

непригоден с повторной ВЛК через 6-12 месяцев,

временно непригодны (требуют лечения, отпуска и т.п.)

пригодны к службе в определенных частях — обеспечении, ТЦК, учебных центрах, медподразделениях, логистических, связных, оперативного обеспечения и охранных подразделениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие виды уведомлений могут посылаться по почте военнообязанным. Это может быть не только лишь повестка.