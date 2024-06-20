Увага до найменших деталей: як виглядає службове посвідчення працівників ТЦК та СП (зразок)

Представники ТЦК зобов'язані мати посвідчення

Останнім часом у мережі неабияка увага приділяється роботі працівників ТЦК та СП. Не в останню чергу це пов’язано з посиленою мобілізацією в Україні та заходами, які здійснюють робітники центрів. При цьому у кожного з них має бути службове посвідчення або інший документ, що підтверджує приналежність особи до відповідного підрозділу.

Зразок документа, а саме службового посвідчення працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) затверджено постановою Кабінету міністрів України № 1137. Документ не новий, від 27 грудня 2018 року.

Згідно з документом, бланк такого службового посвідчення виготовляється у формі пластикової картки формату ID-1, що містить безконтактний електронний носій, розміром 54 х 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

При цьому, у бланк посвідчення імплантовано безконтактний електронний носій для запису і зчитування даних, а для виготовлення посвідчення використовується багатошаровий полівінілхлоридний матеріал або композитний полімер з включенням полівінілхлориду.

При цьому, у лівій частині лицьового боку бланка посвідчення відведено місце для внесення відцифрованого образу обличчя особи, якій надається посвідчення. Також на посвідченні має бути серія та номер бланка, які складаються з двох літер та шести цифр.

На фоні сітки має бути надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України та смуги, що виконані фарбами синього і жовтого кольорів. Також фарбою синього кольору має бути надруковано слово "ПОСВІДЧЕННЯ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, кого із військовозобов’язаних ТЦК може затримувати на місці. Відповідь надав народний обранець.