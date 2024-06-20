Потрібно з’явитися до ТЦК: у Міноборони сказали, хто має стати на військовий облік

Це стосується однієї категорії громадян

В Україні чоловіки, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад три місяці, зобов’язані були повернутися та стати на військовий облік до 18 червня 2024 року. Для цього є кілька способів.

У Міністерстві оборони пояснили, що буде, якщо військовозобов’язані проігнорують цю вимогу. Про це пише РБК-Україна.

Так, у відомстві пояснили, що є низка способів стати на облік: особисто прибути до ТЦК та СП чи подати заяву про постановку на військовий облік у довільній формі через закордонну дипломатичну установу України.

Тобто громадянин подає заяву особисто до закордонної дипломатичної установи України разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Далі паспорт йому або повертається або відправляється за допомогою поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта для виїзду за кордон.

Закордонне дипвідомство України надсилає заяву з певними документами до відповідного ТЦК на адресу їхньої електронної пошти, у семиденний строк.

Ці вимоги не стосуються працівників системи органів дипломатичної служби України. Відповідно до закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", допризовники, які перебувають як в Україні, так і за її межами, зобов’язані особисто прибути до відповідного ТЦК у визначений строк, зазначений у порядку денному, разом із необхідними документами.

Зміни, внесені до ПКМУ від 30.12.2022 р. №1487, процедури постановки на військовий облік через дипломатичну установу не стосуються допризовників, оскільки це суперечить вимогам Закону про військовий обов’язок.

У Міноборони наголосили, що порушення цих вимог може призвести до адміністративної відповідальності згідно з КУпАП (розмір штрафу від 17 000 грн до 25 500 грн).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юристи розповіли, коли спливає термін штрафу для порушників військового обліку.