Внимание к мельчайшим деталям: как выглядит служебное удостоверение работников ТЦК и СП (образец)

Представители ТЦК обязаны иметь удостоверение

В последнее время в сети большое внимание уделяется работе работников ТЦК и СП. Не в последнюю очередь это связано с усиленной мобилизацией в Украине и мерами, которые осуществляют представители центров. При этом у каждого из них должно быть служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий принадлежность к соответствующему подразделению.

Образец документа, а именно служебного удостоверения работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), утвержден постановлением Кабинета министров Украины № 1137. Документ не новый, от 27 декабря 2018 года.

Согласно документу, бланк такого служебного удостоверения производится в форме пластиковой карты формата ID-1, содержащей бесконтактный электронный носитель, размером 54 х 85,6 миллиметра и может иметь допустимые отклонения в соответствии с требованиями ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

При этом в бланк удостоверения имплантирован бесконтактный электронный носитель для записи и считывания данных, а для изготовления удостоверения используется многослойный поливинилхлоридный материал или композитный полимер с включением поливинилхлорида.

При этом в левой части лицевой стороны бланка удостоверения отведено место для внесения отцифрованного образа лица человека, которому предоставляется удостоверение. Также на удостоверении должны быть серия и номер бланка, состоящие из двух букв и шести цифр.

На фоне сетки должно быть напечатано стилизованное изображение малого Государственного Герба Украины и полосы, выполненные красками синего и желтого цветов. Также краской синего цвета должно быть напечатано слово "Удостоверение".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кого из военнообязанных ТЦК может задерживать на месте. Ответ дал народный избранник.