Найєма звільнили з посади голови Агентства відновлення: хто зайняв його місце

Також уряд звільнив його заступників

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 18 червня, ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, було звільнено декілька посадовців.

Про це повідомляє пресслужба уряду в Telegram. Так, Мустафу Найєма було звільнено з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Крім того, Андрія Івка звільнили з посади першого заступника голови Агентства відновлення, а Валерію Іванову — заступника голови цього відомства. Водночас тимчасово виконувати обов’язки голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури призначили Романа Коменданта.

Кабмін також звільнив одного з заступників міністра економіки України. Свою посаду втратив Ігор Фоменко.

Своєю чергою Мустафа Найєм на своїй сторінці в Facebook прокоментував це рішення уряду. Він подякував своїй команді, керівникам та працівникам Служб відновлення в областях. Найєм також зазначив, що пропрацював на цій посаді 505 днів.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Він повідомив, що прийняв таке рішення самостійно "через системні перешкоджання".