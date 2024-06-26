Доставайте зонтики: какие области Украины в ближайшие дни накроют грозовые ливни

Синоптики дали прогноз на 25-28 июня

До конца рабочей недели в Украине будет держаться жаркая погода. Некоторые области в последнюю неделю июня накроют грозовые ливни.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Согласно прогнозам, средняя температура воздуха будет держаться на уровне +28 градусов в дневное время.

Осадки в виде дождей синоптики обещают только в западных областях и восточных. В остальной части страны будет солнечно.

Так, в среду, 26 июня дождливая погода ожидается в Закарпатской области. При этом в западных областях температура воздуха будет до +28 градусов. В центральной части — до +27 градусов. На севере — до +24..+25. В южной части страны столбики термометров поднимутся до +28, а в восточной — до +26. В Харьковской и Луганской областях пройдет дождь в этот день.

27 июня западные области снова накроют дожди. Осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, а также Черновецкой областях. Температура воздуха будет достигать +29 градусов. В центре также прогнозируют до +28..+29 градусов. На юге — до +29. В северных областях — до +28, а в восточных — от +26 до +29.

В пятницу, 28 июня, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях снова будет идти дождь. Днем температура воздуха останется на уровне +28 градусов. В центральной части также будет до +28. На юге будет самая сильная жара в этот день — до +31 градуса. В восточной части — до +28, в северной — от +26 до +28.

Напомним, ранее синоптик с Волыни Владимир Деркач в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал, какой будет погода в Украине в июле 2024. По его словам, этот месяц будет скудным на настоящее летнее тепло.