Є хороший та поганий сценарій завершення війни

З нетерпінням чекаю на середину наступного тижня. Повинні статися події, після чого можна буде почати (!) вносити певну ясність.

Поки торкнемося загальнолюдського.

10-й день після інавгурації Трампа. 10% часу на "врегулювання протягом 100 днів" позаду. Дзвінок Путіну, як і раніше, готується…

Нова адміністрація вже змушена розслідувати дві авіакатастрофи: Ф-35 на Алясці, а також зіткнення цивільного літака та вертольота прямо у Вашингтоні. ХАМАС поступово віддає заручників.

Це до чого? Це до того, що продовжуємо фокусуватися на фактах, щоби не потонути.

1) Градус внутрішнього мракобісся в Україні зростає;

2) Пауза у невійськовій іноземній допомозі ситуацію поки що не драматично, але погіршує;

3) У США зі скрипом призначено нового главу Пентагону. Хоча багато хто взагалі сумнівався, що призначення відбудеться. Нас це стосується, тому що глава Пентагону у будь-якому разі виступає координатором міжнародної військової допомоги. Як МІНІМУМ – даючи дозвіл на постачання/використання цілого спектру формально неамериканської зброї. Якщо він відкличе ці дозволи, бан від USAID здасться легким непорозумінням.

4) З часу останнього пакету військової допомоги у рамках повноважень президента США (PDA) минуло 3 тижні. Для збереження ритму протягом 2 тижнів має бути позначено якийсь новий формат. Не виключаю, що все продовжить їхати просто без зайвих заяв.

5) Темп просування російської армії знижується – про це говорять і офіційні дані, і осудні експерти. Ситуація залишається дуже важкою, є тривожні моменти на Харківщині, росіяни повзуть уперед, усіюючи своїми трупами. Але вони сповільнюються.

На цьому фоні в публічному просторі настирливо закочують "лижню", в яку заганяють весь дискурс. Йдеться про два сценарії: "по-хорошому" — припинення вогню протягом 100 днів, і "по-поганому" — невдача перших контактів та захід на ще один піврічний цикл війни.

Матеріальною основою для теоретичного (!) припинення вогню через "100 днів" є лише одне: втрата Росією можливості тиснути на фронті. Ні — ні.

Інструменти, які є у розпорядженні США, не дадуть ефекту протягом 100 днів, лише у сценарії "по-поганому". Тобто, на короткому відрізку умовлятимуть за допомогою ЗАГРОЗИ застосування цих інструментів. А загроза – це питання віри.

Якщо росіяни знайдуть спосіб поповнювати війська біомасою без оголошення нової хвилі масової мобілізації (наприклад, ГУР заявив, що росіяни щомісяця планують набирати 10 тис. тільки зеків, боржників тощо), вони продовжать тиснути без варіантів.

Чи означає це, що ми неминуче зайдемо до нового піврічного циклу? Є нюанс.

Рішення Кремля будуть продиктовані таким:

1) чи повірить Кремль у те, що США задіють важелі у повному обсязі (бо це боляче);

2) як у Кремлі оцінять здатність США реалізувати загрози, бо це дві великі різниці;

3) як у Кремлі оцінять ймовірність обвалу України зсередини;

4) як у Кремлі оцінять перспективи підтримки України (швидкість, ритм, масштаби) із боку партнерів на другу половину 2025 року.

У Москві, напевно, тверезо оцінюють, що у разі заходу на новий піврічний цикл війни США можуть дуже нашкодити Росії. Плюс у самій РФ наростає обсяг техногенних проблем (кораблі, літаки, всі види інфраструктури). Це загроза ланцюгової реакції.

Заходити в новий цикл і нести колосальну шкоду раціонально в тому випадку, якщо Москва впевнена у здатності обвалити Україну під час гарячої фази війни. Тоді приз компенсує усі втрати.

Це основні елементи пазла, які дають уявлення, коли їх збираєш за принципом "якщо".

Якщо: 1) Україна не валиться; 2) російська влада не знаходить спосіб наростити постачання м’яса на фронт без примусової масової мобілізації; 3) США доводять готовність закрутити гайки РФ і не сприяють своїми діями обвалу України; 4) починається осудний діалог про підтримку України в другій половині 2025 року, то шанси на припинення вогню до літа зростають.

Для Росії це невигідний сценарій, бо у Кремлі явно розраховують на масштабніший приз у вигляді демонтажу української державності. Інакше навіщо це все? Заради руїн Бахмута та Вовчанська?

Тому, зберігаючи основний трек – продовження війни, Кремль публічно ІМІТУЄ намір розмовляти та паралельно готується перетворити нас на фарш комбінацією військових та невійськових методів.

Цей запасний трек включає в себе ряд елементів.

Один із них – це провокація розброду та хитання на виборах в Україні, які теоретично можуть відбутися після зупинки вогню. Росіяни готуються до наших гіпотетичних виборів чи не активніше, ніж вітчизняні девіанти з різних таборів.

Другий елемент пов’язаний із активністю РФ за кордоном. Логіка приблизно така. Все ж таки за мир, чи не так? Щоб запустити процес, треба визначити кроки з метою зміцнення взаємної довіри. Відкрутити трохи гайки. Невійськові, гуманітарні. Відновити деякі зв’язки.

Очевидно, що ніхто не зніматиме санкції проти російських військових заводів. А ось реанімувати професійні контакти у науці, освіті, культурі, мистецтві тощо. – захочуть аж бігом.

І привід є – 80-річчя перемоги над нацизмом та японським мілітаризмом, святкування якого розтягнеться до вересня (!).

Орди європейських та американських симпатиків РФ уже бубнять, що треба було б якось розблокувати діалог. Днями президент Бразилії заявив, що візьме участь у заходах 9 травня у Москві. І він далеко не останній.

Треба бути морально готовим, що з весни поступово відкриватимуться шлюзи і на захід обрушиться лавина росіян. Також буде організовано зустрічний потік до Росії. Людям із тонкою душевною організацією варто вже зараз психологічно готуватися до сцен братання європейців та американців із росіянами за галузевим принципом.

У Кремлі не ідіоти. Вони не одразу штовхатимуть на захід умовну Скабеєву. Жодної ідеології, мінімум політики. Основне посилання: давайте винесемо "конфлікт" за дужки і відновимо професійні зв’язки. Нехай фізики та математики говорять про свої матерії, хай гастролюють симфонічні оркестри, хай музеї взаємно показують імпресіоністів тощо.

Об’єктивно ситуація така: у Росії кратно більше, ніж в Україні, людей, які можуть поїхати на захід і кваліфіковано говорити про математику/фізику/Чайковську/"Війну та мир".

Якщо буде запущено процес відновлення цих зв’язків, буде емоційне піднесення, відчуття втраченого часу через "конфлікт" і т.д. Як наслідок – це все буде каналізовано у зрив будь-яких форм підтримки України, починаючи з другої половини 2025 року.

Це ще один мааааленький аспект призупинення американських грантів.

Богомерзькі гранти допомагали не померти з голоду людям, яких українська держава не фінансує. Всім цим убогим вченим, освітянам, діячам напрямів культури, які ніколи не стануть комерційними, і т.д. Беручи участь у конференціях типу "Трансгендери та математичний аналіз", частина фахівців зберігала можливість щось є, платити комунальні послуги та займатися цим математичним аналізом. Хтось навіть отримував фінансування на закордонні подорожі, підтримував контакти.

Якщо протягом найближчих пів року росіян стане в пристойних країнах помітно більше, а наших – ще менше, ніж було – ми це відчуємо не у сфері культури/науки…, а в обороні.

Зважаючи на те, що я щиро сподіваюся, що заява компенсувати хоча б частину втраченої допомоги за рахунок держави буде підкріплена дією. Бо саме цього (!) року навіть візити лялькових театрів за кордон працюватимуть на оборону.

Якщо 1) всередині України наростатиме розбрат, 2) американці виконуватимуть щось невиразне, 3) європейці ув’язнуть у своїх проблемах, то шанси на припинення вогню різко скоротяться, бо Кремль збереже віру в основний план і налаштується терпіти ще як мінімум до кінця 2025 року.

Ситуація далеко не безвихідна. Але потребує граничної концентрації та самовіддачі. Починаючи з головного: не творити нісенітниці.

Навіть у нинішніх обставинах (при всьому обсязі відомих проблем) армія уповільнює росіян, дрони "вводять санкції". Попереду – лютий. Очікується похолодання. Це буде випробування для всіх. Росіяни, напевно, спробують обвалити енергосистему на піку морозів, але результативність їхніх атак різко впала. Плюс у них традиційно виникне маса проблем.

Через що нам належить вирішити епічно складне, але посильне завдання — не впоратися хоча б до квітня через власний ентузіазм множити проблеми. Також є фронт робіт для діаспори/переселенців, бо вони вже там, у Європі. Нове міністерство має цих людей озброїти знаннями та допомогти організуватися.

Джерело — Facebook Олексія Копитько.