Відключення світла у Кривому Розі 27 червня: в які години обмеження будуть найбільшими

Графіки діють усю добу

В Україні переписали графіки відключень світла, які змушені запроваджувати через наслідки російських ударів по нашій енергосистемі. У Кривому Розі, як і по всій країні, обмеження 27 червня діятимуть протягом усієї доби.

"Телеграф" розповідає, як відключають світло у Кривому Розі 27 червня. Найбільший обсяг обмежень по всій Україні планується з 17:00 до 23:00 години. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"27 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватися протягом усієї доби", — повідомили у ДТЕК увечері 26 червня (ця компанія забезпечує електропостачання Дніпропетровської області, в тому числі й Кривого Рогу).

Дізнатися про час відключення світла за конкретною адресою у Кривому Розі можна двома способами. Це можна зробити через Telegram-бот, або на сайті ДТЕК.

Раніше "Телеграф" розповідав, як 27 червня відключатимуть світло у Дніпрі. Споживачі поділені на шість черг. Також ми писали, що 27 червня стабілізаційні відключення світла в Одесі та області діятимуть протягом усієї доби. Є велика ймовірність, що цього дня також відключатимуть і світло-сірі зони у графіках.