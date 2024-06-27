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Відключення світла в Одесі: названі найскладніші години 27 червня

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Як в Одесі відключатимуть світло 27 червня Новина оновлена 27 червня 2024, 09:52
Як в Одесі відключатимуть світло 27 червня. Фото Колаж "Телеграфу"

Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00

У четвер, 27 червня, стабілізаційні відключення світла в Одесі та області діятимуть протягом доби. Є велика ймовірність, що у цей день також відключатимуть і світло-сірі зони у графіках.

Про це повідомили на сайті "ДТЕК Одеські електромережі". Зазначається, що з 17:00 до 23:00 висока ймовірність відключень у світло-сірих зонах.

В "Укренерго" кажуть, що обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. При цьому живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Ознайомитись із графіками стабілізаційних відключень можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно буде заповнити у вказаному полі свій населений пункт та адресу. У графіків є три категорії: світло є (позначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Споживачі поділені на шість груп, які по черзі відключають світло.

Також дізнатися час відключення світла в Одесі можна через такі джерела:

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін анонсував гранти та пільгові кредити для ОСББ на реалізацію енергетичних проєктів. Це означає, що деякі будинки зможуть отримати компенсацію до 2 млн гривень на закупівлю сонячних електростанцій, теплових насосів, генераторів тощо.

Теги:
#Україна #Одеса #ДТЕК #Одеська область #Укренерго #Світло #відключення #Елетроенергіі