Відключення світла в Одесі: названі найскладніші години 27 червня

Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00

У четвер, 27 червня, стабілізаційні відключення світла в Одесі та області діятимуть протягом доби. Є велика ймовірність, що у цей день також відключатимуть і світло-сірі зони у графіках.

Про це повідомили на сайті "ДТЕК Одеські електромережі". Зазначається, що з 17:00 до 23:00 висока ймовірність відключень у світло-сірих зонах.

В "Укренерго" кажуть, що обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. При цьому живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Ознайомитись із графіками стабілізаційних відключень можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно буде заповнити у вказаному полі свій населений пункт та адресу. У графіків є три категорії: світло є (позначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Споживачі поділені на шість груп, які по черзі відключають світло.

Також дізнатися час відключення світла в Одесі можна через такі джерела:

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

чат-бот в Telegram ;

чат-бот у Viber ;

повідомлення у Facebook ;

подати заявку на сайт ДТЕК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін анонсував гранти та пільгові кредити для ОСББ на реалізацію енергетичних проєктів. Це означає, що деякі будинки зможуть отримати компенсацію до 2 млн гривень на закупівлю сонячних електростанцій, теплових насосів, генераторів тощо.