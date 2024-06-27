Отключения света в Кривом Роге 27 июня: в какие часы ограничения будут самыми большими

Графики действуют все сутки

В Украине переписали графики отключений света, которые вынуждены вводить из-за последствий российских ударов по нашей энергосистеме. В Кривом Роге, как и по всей стране, ограничения 27 июня будут действовать на протяжении всех суток.

"Телеграф" рассказывает, как отключают свет в Кривом Роге 27 июня. Наибольший объем ограничений по всей Украине планируется с 17:00 до 23:00 часов. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"27 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — сообщили в ДТЕК вечером 26 июня (эта компания обеспечивает электроснабжение Днепропетровской области, в том числе и Кривого Рога.

Узнать о времени отключений света по конкретному адресу можно двумя способами. Это можно сделать через Telegram-бот, или на сайте ДТЕК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как 27 июня будут отключать свет в Днепре. Потребители разделены на шесть очередей. Также мы писали, что 27 июня, стабилизационные отключения света в Одессе и области будут действовать на протяжении всех суток. Есть большая вероятность, что в этот день будут также отключать и светло-серые зоны в графиках.