Е-кабінет вступника: нюанси реєстрації та подачі документів до вишу

Уважно вводьте персональні дані

З 1 липня розпочав роботу електронний кабінет (е-кабінет) для вступників до закладів вищої освіти на програми бакалаврату. Де абітурієнт має зареєструватись та завантажити необхідні персональні дані.

"Телеграф" розповість про нюанси користуванням е-кабінетом вступника та як у ньому зареєструватись.

Спочатку треба увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі для створення кабінету. Для цього слід вказати адресу електронної пошти, яка надалі буде логіном для входу.

Зауважимо, що під час реєстрації е-кабінету заборонено використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо.

Під час реєстрації електронного кабінету вступник має внести дані:

одного із сертифікатів ЗНО/НМТ (номер, пін-код та рік отримання). Рік отримання абітурієнт має вибрати зі списку. Якщо вступник має кілька сертифікатів, для реєстрації необхідно використати лише один з них, а інші додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації;

свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер.

Зверніть увагу, що реєстрація електронного кабінету вступника можлива тільки з атестатом, виданим не раніше 1998 року. Абітурієнта з атестатом до 1998 року треба подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо в закладі освіти.

Якщо у вступника відсутній сертифікат ЗНО/НМТ, йому необхідно поставити галочку у віконці "Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)" та зареєструвати електронний кабінет вступника з документом, що посвідчує особу.

Після вказання усіх необхідних даних, на електронну адресу надійде лист для активації доступу до е-кабінету, що необхідно зробити протягом 15 хвилин.

Після активації електронного кабінету вступник має додати наступну інформацію про себе:

контактний номер телефону (у форматі +380 – для України, або форматі тієї країни, де наразі перебуває вступник);

кольорову фотокартку вступника (3х4 см) у форматі JPG (JPEG), максимальний розмір якої не має перевищувати 1 Мб.

Зауважимо, що це фото заклади освіти використовуватимуть для студентського квитка.

Якщо абітурієнт має сертифікат ЗНО інших років, його також необхідно додати в е-кабінет.

Під час реєстрації та вказування особистих даних слід уважно перевіряти їх точність, адже після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо.

Прийом заяв та документів від вступників триватиме з 19 липня до 18:00 31 липня 2024 року. Водночас особисті електронні кабінети вступників працюватимуть протягом усієї вступної кампанії, тобто до 31 жовтня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні змінюють правила вступу на аспірантуру.