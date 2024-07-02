Э-кабинет поступающего: нюансы регистрации и подачи документов в вуз

Внимательно вводите персональные данные

С 1 июля начал работу электронный кабинет (э-кабинет) для поступающих в высшие учебные заведения на программы бакалавриата. Где абитуриент должен зарегистрироваться и загрузить необходимые персональные данные.

"Телеграф" расскажет о нюансах пользования э-кабинетом поступающего и как в нем зарегистрироваться.

Сначала нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме для создания кабинета. Для этого следует указать адрес электронной почты, который будет являться логином для входа.

При регистрации э-кабинета запрещено использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru и т.д.

При регистрации электронного кабинета поступающий должен внести данные:

одного из сертификатов ВНО/НМТ (номер, пин-код и год получения). Год получения абитуриент должен выбрать из списка. Если поступающий имеет несколько сертификатов, для регистрации необходимо использовать только один из них, а другие добавить в личном электронном кабинете поступающего уже после регистрации;

свидетельства о среднем образовании (аттестат) – серию, номер.

Обратите внимание, что регистрация электронного кабинета поступающего возможна только с аттестатом, выданным не ранее 1998 года. Абитуриента с аттестатом до 1998 года следует подавать заявление в бумажном виде непосредственно в учебном заведении.

Если у поступающего отсутствует сертификат ВНО/НМТ, ему необходимо поставить галочку в окошке "Не имею сертификатов НМТ (ВНО)" и зарегистрировать электронный кабинет поступающего с документом, удостоверяющим личность.

После указания всех необходимых данных, на адрес электронной почты поступит письмо для активации доступа к э-кабинету, что необходимо сделать в течение 15 минут.

После активации электронного кабинета поступающий должен добавить следующую информацию о себе:

контактный номер телефона (в формате +380 – для Украины, или формате той страны, где находится абитуриент);

цветную фотографию поступающего (3х4 см) в формате JPG (JPEG), максимальный размер которой не должен превышать 1 Мб.

Заметим, что эти фото учебные заведения будут использовать для студенческого билета.

Если у абитуриента есть сертификат ВНО других лет, его также необходимо добавить в э-кабинет.

При регистрации и указании личных данных следует внимательно проверять их точность, ведь после подачи первого заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет уже невозможно.

Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 июля до 18:00 31 июля 2024 года. В то же время личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать на протяжении всей вступительной кампании, то есть до 31 октября 2024 года.

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