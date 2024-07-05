"Отсеивающий" тест для аспирантов: кто может лишиться отсрочки осенью

Им придется сдать тест на знание двух языков

Аспиранты-украинцы во время всеобщей мобилизации имеют право на отсрочку. Однако они должны пройти тестирование по английскому и украинскому языкам уже осенью этого года.

По результатам теста будет видно, кто поступал в ВУЗ только с целью уклонения от призыва. Об этом рассказал Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире и объяснил детали тестирования для аспирантов, передает УНИАН.

"Тест будет состоять из двух частей — в 2024 году этот тест планируется в октябре-ноябре для тех, кто поступил на аспирантуру в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения. Как раз после окончания половины научно-образовательной программы — собственно ее образовательной компоненты. Тест будет по украинскому языку и английскому. Почему это важный тест. Ведь человек, который учится в аспирантуре — должен, во-первых, понимать тексты, уметь их реализовать. И, самое главное, почему есть текст с иностранного языка, потому что много научных исследований — обычно находится в иностранных изданиях", – разъяснил Бабак.

По его словам, осенний тест не позволяет отсеять всех аспирантов-мужчин, которые поступили в ВУЗ, чтобы получить отсрочку. Однако есть другой плюс — можно обнаружить часть военнообязанных, имеющих вышеуказанную цель.

"Мы видели динамику и в 2022 и в 2023 году по количеству аспирантов, по их увеличению и понимаем, что это аномальное количество — их больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Поэтому есть предположение, что с 2022 года, из-за того, что в законе о мобилизации все аспиранты имели отсрочку от мобилизации, то это частично могло быть использовано теми, кто хотел уклониться от своего Конституционного долга, а не заниматься своими научными исследованиями. Поэтому Кабмин принял решение, что в законе мы не вставляем эти нормы. А Кабмин имеет все нормы, чтобы проверить знания аспирантов, которые поступили после начала полномасштабного вторжения", – резюмирует Председатель Комитета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из учителей в Украине имеет право на отсрочку от мобилизации.