За сушку полотенец придется доплачивать: в одной из областей Украины подорожает отопление

Жителям Черкасс подробно объяснили, почему сумма в платежках вырастет

В следующем отопительном сезоне подорожает отопление. Мораторий на повышение тарифов на тепло, который был введен на время военного положения, перестанет действовать, но только в одной области.

Речь идет о Черкассах, передает издание "На пенсии". Руководитель КП "Черкассытеплокоммунэнерго" Павел Карась рассказал, почему было принято такое решение.

По его словам, потребители в Черкассах будут вынуждены платить не только за само теплоснабжение, но и дополнительно за "утрату функционирования системы" в рамках действующих нормативов. Дополнительные расходы тепла нужны на полотенцесушители, которые установлены практически в каждой ванной комнате.

Как объяснил Павел Карась, во время движения теплоносителя по трубам полотенцесушитель становится частью отопительной системы и часть тепловой энергии теряется. Именно за этот расход и будут платить потребители.

Он подчеркнул, что тариф на само отопление останется прежним, но суммы в платежках все равно вырастут из-за дополнительной платы.

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