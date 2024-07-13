Відключення світла 14 липня: яким областям пощастить найменше

Відключатимуть відразу по кілька черг

У неділю, 14 липня, протягом доби по всій Україні будуть застосовуватись графіки відключень. У Києві та ще чотирьох областях буде висока ймовірність відключень і у світло-сірій зоні.

Про це повідомляє компанія ДПЕК. Застосування світло-сірих зон відключень можуть застосовуватись у столиці з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до кінця доби.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до кінця доби", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що з 7:00 до 15:00 будуть застосовувати дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.

Зазначимо, що в чинних графіках зараз є три категорії відключень :

темно-сіра зона — це час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона – відключення світла можливі;

біла зона – світло гарантоване.

Якщо у світло-сірій зоні відсутнє світло, це все ще дія графіка.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині люди вийшли протестувати під будівлю ДПЕК через тривале відключення електрики. Вони зазначали, що не мали світла по 17 годин на добу.

Ситуацію прокоментували у ДПЕК. Там зазначили, що відключення світла – вимушений крок. Причина цього – руйнація росіянами енергосистеми країни.