О дождях даже не упоминается: синоптик назвала дату, когда начнет отступать жара от Украины

На днях ожидается рекордная температура

В Украине не утихает жара уже несколько недель подряд. Даже в понедельник, 15 июля, в регионах будет очень жарко. Пиковые значения температуры воздуха будут достигать и превышать +40°.

Такой прогноз сделала Наталья Диденко. Она рассказала, когда ожидается понижение температуры.

Погода в Украине 15 июля

"О дождях в понедельник даже не вспоминаю. Сегодня (14 июля) разве что польет и погремит в западных областях Украины. И все", — отметила она.

По прогнозу синоптикини, на несколько градусов ниже будет температура воздуха в западной части. В понедельник, 15 июля, ожидается от +28 до +43 градусов тепла.

"На юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) будет продолжаться жара", — добавила синоптик.

Диденко пишет, что ослабление жары в этих регионах ожидается ориентировочно с 26 июля.

Погода в Киеве 15 июля

Как отметила синоптикиня, в Киеве с 15 по 17 июля будет рекордная жара: "+36…+38 градусов тепла, вероятно выше. Сухо, солнечно"

Ослабление жары в столице ожидается 18 июля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Украине идет аномальная жара.