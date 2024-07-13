Зеленський наступного тижня відвідає дві важливі європейські країни: що про це відомо

Зеленський відвідає важливий політичний захід у Британії та проведе переговори в Ірландії

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує відвідати дві європейські країни – Велику Британію та Ірландію, добрих українських партнерів. В Британії Зеленський виступить у Бленхеймському палаці на заході, де буде обговорюватися Україна, безпека Європи та демократії.

Про це повідомляє британська газета The Guardian. Видання зазначає, що Зеленський вже спілкувався з новим прем'єром Британії Кіром Стармером під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Проте зараз у Зеленського буде можливість зустрітися з новим урядом Британії у широкому складі. Втім, поганого ця зустріч не несе, оскільки лейбористи перебувають на проукраїнських позиціях та готові підтвердити постійну підтримку України з боку Лондона. Зараз, за даними видання, існує ймовірність у 90%, ще Зеленський буде на заході.

Візит до Ірландії буде наступним, Зеленський проведе у країні зустріч з ірландським прем'єром Саймоном Гаррісом. Ірландія надає Україні виключно нелетальну допомогу, головні пункти з якої – участь у розмінуванні та сприяння в зусиллях України повернути близько 20 тисяч українських дітей, яких викрали російські терористи та їхні білоруські поплічники.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Серед іншого, обговорили 100-річну угоду між країнами.