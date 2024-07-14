Зеленського дуже розчарували переговори з Байденом: ЗМІ пояснили причину

Рішення Байдена не є кінцевим і може змінитися, проте до зняття обмежень ще дуже далеко

Президент України Володимир Зеленський був вкрай розчарований переговорами з президентом США Джозефом Байденом. Українського президента розчарувала відмова Байдена зняти обмеження на удари зброєю США по Росії.

Про це пише видання Politico. Зеленський наприкінці розмови з Байденом відкрито сказав, що він розчарований, проте Байден заявив, що потрібно далі продовжувати розмову.

Хоча анонімні джерела видання сказали, що рішення Байдена не є кінцевим і може змінитися, проте до зняття обмежень ще дуже далеко. Саме тому президент Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак вкрай розчарувалися в Байдені та США після цієї розмови.

"Відчуття завжди одне й те саме: обмеження зрештою знімуть, але спочатку хтось має померти. Здається, що знищення дитячої лікарні недостатньо", – сказало виданню анонімне джерело.

Як повідомлялося раніше, у Держдепі США розповіли "Телеграфу", як відреагує Вашингтон на обстріли київської лікарні "Охматдит" та удари по інших цивільних об’єктах в Україні.

Доречі, саме зараз США ведуть переговори з Україною щодо дозволу на завдання ударів по території Росії американською зброєю. Це могло б дозволити захистити українську територію від російського повітряного терору.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що США знімуть всі обмеження на удари по території РФ і це дасть змогу захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами. Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює, щоб отримати дозвіл від США завдавати ударів по аеродромах на території РФ.