На Ровенщине во время прохождения ВЛК умер мужчина: родственники добиваются правды о загадочной смерти

Он хотел мобилизоваться

В конце июня житель Радивиловского района Ровенской области внезапно умер после прохождения военно-врачебной комиссии в Ровенской областной клинической больнице. Смерть наступила после нескольких остановок сердца и трех суток в коме.

Семья умершего мужчины решила придать этот случай огласке, чтобы добиться справедливого расследования. В больнице создали комиссию, которая должна тщательно разобраться в произошедшем, пишет "Рівне Вечірнє".

По словам вдовы Сергея Музыки, Елены, муж хотел поступить на службу в Нацгвардию и проходил медосмотр. Его направили на дообследование, которое проводились в разные дни из-за занятости специалистов. На последнее из них Сергей поехал 19 июня.

"Мы приехали на автомобиле. Думали, обследуемся и поедем домой. Врач сказал, что нужно ложиться в больницу, оформил его. Я его спрашиваю – это для чего? "Так надо", — рассказала женщина.

По ее словам, в больнице муж провел два дня, ему сделали ангиографию сосудов головного мозга. Однако после этого произошло что-то странное.

"После четырех дней, после реанимации, когда мужа не стало, оказалось, что это было оперативное вмешательство… Мы думали, что это просто как МРТ или УЗИ. Зашел на 15 минут и вышел. Муж мне еще фотографию прислал, что возле операционной. Он сам ногами туда пришел. Я говорю: "А почему в операционной? Что же это за обследование?". Муж сказал: "я не знаю", — добавила вдова.

Из операционной мужчину перевели в реанимацию, где после трех дней в коме он скончался. Как рассказали в больнице, там рассматривают разные версии трагедии — не исключают, что причиной гибели мужчины мог препарат, который использовали при проведении процедуры. Чтобы оценить его кровоток, ему ввели специальную жидкость.

Жена погибшего мужчины обратилась в полицию. Начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в городе Барановка Житомирской области 32-летний мужчина скончался после визита в ТЦК. Родственники заявляют, что там его якобы избили, а в Житомирском областном ТЦК и СП уверяют, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, что и стало причиной смерти.