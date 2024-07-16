"Ще й знущаються": ДТЕК спробували "охолодити" українців гумором, проте отримали жорстку відповідь

Гумору не оцінили, можливо, через спеку

Україна продовжує жити в умовах жорстких відключень світла. В ДТЕК вирішили трохи розрядити обстановку та пожартували у соцмережах, проте більшість українців гумору не оцінили.

На своїй сторінці у TikTok ДТЕК опублікував фото вентилятора. При натисканні на нього з'являється звук мотора вентилятора.

"Охолодіться трошки, поки енергетики повертають світло у наші оселі ми трошки охолоджуємо ваш тікток", — йдеться у підписі.

Проте українці, втомлені спекою та відключенням світла не мають настрою шуткувати. Вони почали висувати енергетикам претензії за "несправедливі графіки" та жалітися, що вони втомилися сидіти без світла.

"Ще й знущаються", "Дякую за світло на 3 години, чекав 12, через 2 години знов виключать", "обожнюю свій графік. 2 години є світло, 4 немає", "Дякую, знімайте тіктоки далі, а не ремонтуйте світло", — пишуть українці.

Проте, на щастя, знайшлися й ті, хто ще не втратив ані стійкості, ані почуття гумору. Вони використали момент, щоб подякувати енергетикам за їхню працю.

"Щиро дякую за вашу роботу! … дуже прикро, що стільки народу не поважає людей, які працюють 24/7, щоб ми могли хоч трохи мати світла в хатах", "Якийсь чувак зробив подібне відео, де він дує вентилятором. Люди: Дякую, любий. Також ДТЕК зробив подібне відео. Люди: Знайдемо і заріжемо. Мені соромно за українців", — написали такі коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці звинуватили ДТЕК, що вони заощаджують на людях, а в кабінетах енергетичної установи завжди є світло і працюють кондиціонери. Енергетики не забарилися із відповіддю.