"Еще и издеваются": ДТЭК попытались "охладить" украинцев юмором, однако получили жесткий ответ

Юмора не оценили, возможно, из-за жары

Украина продолжает жить в условиях жестких отключений света. В ДТЭК решили немного разрядить обстановку и пошутили в соцсетях, однако большинство украинцев юмора не оценили.

На своей странице в TikTok ДТЭК опубликовал фото вентилятора. При нажатии на него возникает звук мотора вентилятора.

"Охладитесь немного, пока энергетики возвращают свет в наши дома мы немного охлаждаем ваш титок", — сказано в подписи.

Однако украинцы, уставшие от жары и отключений света, не настроены шутить. Они начали выдвигать энергетикам претензии за "несправедливые графики" и жаловаться, что они устали сидеть без света.

"Еще и издеваются", "Спасибо за свет на 3 часа, ждал 12, через 2 часа снова выключат", "обожаю свой график. 2 часа есть свет, 4 нет", "Спасибо, снимайте тикток дальше, а не ремонтируйте свет", — пишут украинцы.

Однако, к счастью, нашлись и те, кто еще не потерял ни стойкости, ни чувства юмора. Они использовали момент, чтобы поблагодарить энергетиков за их труд.

"Искренне благодарю за вашу работу! … очень досадно, что столько народа не уважает людей, работающих 24/7, чтобы мы могли хоть немного иметь света в домах", "Какой-то чувак сделал подобное видео, где он дует вентилятором. Люди: Спасибо, милый. Также ДТЭК сделал подобное видео. Найдем и зарежем. Мне стыдно за украинцев", — пишут такие комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы обвинили ДТЭК, что они экономят на людях, а в кабинетах энергетического учреждения всегда есть свет и работают кондиционеры. Энергетики не задержались с ответом.