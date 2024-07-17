Жінок теж покарають? Що загрожує тим, хто не оновив свої дані до ТЦК до 17 липня

До відповідальності можуть притягнути не всіх жінок

Відповідно до нового закону про мобілізацію до 16 липня всі військовозобов’язані повинні були оновити свої дані. За порушення норм мобілізації їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Ця норма стосується не тільки чоловіків, які перебувають на обліку, а й жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Цей день настав. Що змінюється для військовозобов’язаних з 17 липня".

У разі неоновлення даних жінку можуть також притягнути до відповідальності. Зокрема цій категорії населення загрожуватиме штраф.

Однак постановка на облік не означає мобілізацію — для жінок-медиків та фармацевтів вона можлива лише добровільно. Для них також немає обмежень у виїзді за кордон після постановки на облік.

Раніше ми розповідали, що жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю повинні стати на військовий облік. Серед спеціальностей, які потребують постановки на облік: фізіотерапія, біотехнології, медсестринство, стоматологія, спеціалісти громадського здоров’я та інше.

Для них доступні ті ж механізми, що й для чоловіків для оновлення даних: особисто в ТЦК та СП, через ЦНАП та через додаток "Резерв+". У разі недотримання умов їм також загрожують чималі штрафи.