Женщин тоже накажут? Что грозит тем, кто не обновил свои данные в ТЦК до 17 июля

К ответственности могут притянуть не всех женщин

В соответствии с новым законом о мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны были обновить свои данные. За нарушение норм мобилизации их могут привлечь к административной ответственности. Эта норма касается не только находящихся на учете мужчин, но и женщин с медицинской или фармацевтической специальностью.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Этот день настал. Что меняется для военнообязанных с 17 июля".

В случае необновления данных женщину могут также притянуть к ответственности. В частности, этой категории населения грозить штраф.

Однако постановка на учет не означает мобилизацию — для женщин-медиков и фармацевтов она возможна только добровольно. Для них также нет ограничений в выезде за границу после постановки на учет.

Ранее мы рассказывали, что женщины с медицинской или фармацевтической специальностью должны встать на военный учет. Среди специальностей, требующих постановки на учет: физиотерапия, биотехнологии, медсестринство, стоматология, специалисты общественного здоровья и другие.

Для них доступны те же механизмы, что и для мужчин для обновления данных: лично в ТЦК и СП, через ЦНАП и через приложение "Резерв+". В случае несоблюдения условий им также угрожают немалые штрафы.