Повестки будут массово раздавать на границе? В ГПСУ рассказали, зачем военкомы будут стоять на границе

Сотрудников ТЦК не всегда можно будет встретить на границе

Сотрудники ТЦК могут в отдельных случаях находиться на пунктах пропусков на границе Украины. Там они будут находиться, чтобы "помочь" пограничникам с документами, но не будут осуществлять мероприятия по контролю за пересечением границы.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко изданию Радио Свобода. По его словам, сотрудники ТЦК будут не на всех пунктах пропуска, а лишь на некоторых и лишь в отдельные часы.

"Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-либо вопросы относительно документов или информации о пересекающих (границу, — ред.) людях. Тогда мы можем обратиться к представителям территориальных центров комплектования, которые могут находиться в пунктах пропуска", — сказал он.

По словам Демченко, массовой выдачи повесток на границе не будет, поскольку представители ТЦК участия в пограничном контроле не берут. Также представитель ГПСУ добавил, что в случае, если человек числится в розыске в системе "Оберег", пограничники будут обращаться к полиции, чтобы те доставили его в центр комплектации.

Как сообщалось ранее, у украинцев было время до 17 июля, чтобы обновить свои учетные данные. Гражданам, которые это сделали, могут приходить повестки для прохождения военно-врачебной комиссии, а тем кто нет — грозят крупные штрафы.