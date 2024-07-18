Як зараз виглядає окупований Бердянськ: температура за 50, каша з медуз та пусті пляжі (фото, відео)

Місцеві жителі не поспішають відпочивати поблизу води

Аномальна спека в Україні зовсім по іншому відчувається в окупованих містах. У колись популярному курорті Бердянську Запорізької області попри високу температуру пустують пляжі. Їх вже встигли заполонити медузи.

У місцевих пабліках також поширюють фотографії термометрів ― температура повітря перевалила за +50. Проте бажаючих поплавати у морі виявляється дуже мало. Пляжі занедбані, а на берегу валяється "каша" з мертвих медуз, яку ніхто не хоче прибирати. "Телеграф" дізнався, як виживає окупований Бердянськ у страшенну спеку.

У місцевих телеграм-каналах поширили фото градусника. На ньому стовпчик перевищив температуру 50 градусів. Але точний показник дізнатись неможливо, бо не вистачає вимірювальної шкали.

Один з ефективних способів охолодитись ― поплавати у морі. Тим паче що до війни Бердянськ був одним з найпопулярніших курортів в України. Проте зараз у воді багато медуз. На поширених відео можна побачити, що через їхню велику кількість море стало яскраво-блакитним.

Попри таку погоду, пляжі у Бердянську пусті. На них приходить всього декілька людей. До повномасштабної війни на пляжах українського курорту ніде було яблуку впасти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що медузи заполонили мис Тарханкут в окупованому Криму. У цьому місці колись була найчистіша вода.