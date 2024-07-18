Как сейчас выглядит оккупированный Бердянск: температура за 50, каша из медуз и пустые пляжи (фото, видео)

Местные жители не спешат отдыхать у воды

Аномальная жара в Украине совсем иначе ощущается в оккупированных городах. В некогда популярном курорте Бердянске Запорожской области, несмотря на высокую температуру, пустуют пляжи. Их уже успели заполонить медузы.

В местных пабликах также распространяют фотографии термометров – температура воздуха перевалила за +50. Однако желающих поплавать в море оказывается очень мало. Пляжи заброшены, а на берегу валяется "каша" из мертвых медуз, которую никто не хочет убирать. "Телеграф" узнал, как выживает оккупированный Бердянск в страшную жару.

В местных телеграм-каналах распространили фото градусника. На нем столбик превысил температуру 50 градусов. Но точный показатель узнать невозможно, потому что не хватает измерительной шкалы.

Один из эффективных способов охладиться — поплавать в море. Тем более, что до войны Бердянск был одним из самых популярных курортов в Украине. Однако сейчас в воде много медуз. На распространенных видео можно увидеть, что из-за их обилия море стало ярко-голубым.

Несмотря на такую погоду, пляжи в Бердянске пусты. На них приходят всего несколько человек. До полномасштабной войны на пляжах украинского курорта негде было упасть яблоку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что медузы заполонили мыс Тарханкут в оккупированном Крыму. В этом месте когда-то была самая чистая вода.