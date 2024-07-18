Не оновили дані та уникли штрафу: юрист розповідає, як це можливо

Відповідно до нового закону про мобілізацію до 16 липня всі військовозобов’язані повинні оновити свої дані. За порушення цієї норми людей можуть притягнути до адміністративної відповідальності, проте ця норма стосується не всіх.

Про це розповів юрист Роман Бондаренко у коментарі NV. Він роз’яснив, у яких випадках військовозобов’язаних не штрафуватимуть за неоновлення даних

"Є примітка у цих статтях у Кодексі про адміністративні правопорушення, що якщо інформація до цього Реєстру призовників, резервістів та військовозобов’язаних ["Оберіг"] підтягується з інших держреєстрів, то на осіб, які не оновили контактні дані, штраф не накладається", — уточнив. юрист.

Роман Бондаренко додав, що у Державній міграційній службі може бути інформація про адресу реєстрації, у податковій – про мобільний телефон військовозобов’язаного. Якщо ці люди не оновлять свої контактні дані, то штрафи на них накладатися не будуть. Однак важливо, щоб дані про цих людей були в інших реєстрах.

"Апріорі всі ці дані є в реєстрах. Це реєстр запису актів цивільного стану, це реєстр податковий, пенсійний фонд, прикордонна служба, судова влада. Тобто вся інформація, яка є про громадянина України, фізичну особу в цих державних реєстрах, вона підтягується до реєстру цей реєстр "Оберіг". І він формує, скажімо так, таку військову облікову картку особи", — додав Роман Бондаренко.

Раніше ми розповідали, що таке база "Оберіг" і чим вона відрізняється від програми "Резерв+". Також "Телеграф" писав, як каратимуть за неоновлення даних після 17 липня