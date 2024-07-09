Безкоштовне лікування, форма і не тільки: у ТЦК набирають співробітників на пристойну зарплату

Обов’язкова умова – бути придатним до військової служби

В Україні стрімко зростає кількість цікавих пропозицій роботи із бронюванням від мобілізації, а також пов'язаних із несенням військової служби. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій.

Наприклад, у Дніпрі готові запропонувати роботу водія до місцевого ТЦК та СП із заробітною платою у 50 000 гривень. Про це свідчить інформація на одному з найпопулярніших сайтів з пошуку роботи.

Так, до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Дніпро набирають водіїв, військовослужбовців. Здобувач має бути у віці від 18 до 55 років і не мати проблем зі здоров’ям. Обов’язковою умовою є придатність до військової служби.

Заробітна плата – 50 000 гривень. Крім цього пропонують пільги та цікаві умови служби.

Своїм співробітникам у ТЦК та СП Дніпра пропонують стабільну виплату грошей, забезпечення речовим майном, безкоштовне лікування, а також збереження місця роботи із середньою місячною оплатою.

"Якщо стати військовим ваша давня мрія, то це — чудовий варіант для її втілення!", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у столиці пропонують вакансії із щоденною оплатою. На сайтах з пошуку роботи можна знайти пропозиції навіть для кандидатів без профільної освіти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційних кандидатів "заманюють" не лише гідною зарплатою, а й можливістю допомогти із проживанням.