Як вимикатимуть світло в Україні 20 липня: "Укренерго" порадувало новинами про графік

З обіду та до ночі діятимуть дві черги

У суботу, 20 липня, в Україні триватимуть погодинні відключення світла. При цьому в один із проміжків часу обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго. Зазначається, що відключень не буде з 02:00 до 05:00 у ніч проти 20 липня.

"З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень", — сказали в Укренерго.

При цьому в інші години доби буде застосована одна черга відключень.

Зазначимо, що нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду говорив, що в енергосистемі, яка ускладнилася через аномальну спеку, почне покращуватися зі зниженням температури повітря. З 20 липня, ймовірно, графіки відключень стануть м’якшими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, коли скасують відключення світла в Україні. За його словами, ситуація значно покращиться, коли зміниться погода. Однак він також назвав місяці, коли українцям можуть зовсім перестати вимикати електроенергію.