Как будут отключать свет в Украине 20 июля: "Укрэнерго" порадовало новостями о графике

С обеда и до ночи будут действовать две очереди

В субботу, 20 июля, в Украине продолжаться почасовые отключения света. При этом в один из промежутков времени ограничения потребления электроэнергии применяться не будут.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго. Отмечается, что отключений не будет с 02:00 до 05:00 в ночь на 20 июля.

"С 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений", — сказали в Укрэнерго.

При этом, в другие часы суток будет применена одна очередь отключений.

Отметим, что недавно премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства говорил, что в энергосистеме, осложнившаяся из-за аномальной жары, начнет улучшаться со снижением температуры воздуха. С 20 июля, вероятно, графики отключений станут более мягкими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, когда отменят отключения света в Украине. По его словам, ситуация значительно улучшится, когда изменится погода. Однако он также назвал месяцы, когда украинцам могут вовсе перестать отключать электроэнергию.