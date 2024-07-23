Згадав про Майкла Джексона: обмовка Порошенка викликала сміх у соцмережах (відео)

Деякі користувачі порівняли експрезидента України з Джо Байденом

У вівторок, 23 липня, у Верховній Раді блокували трибуну через законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні, на якому наполягають багато депутатів, зокрема і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Під час свого виступу він переплутав спікера Палати представників США Майка Джонсона з королем попмузики Майклом Джексоном.

Політик заявив, що нібито Джексон назвав РПЦ ударом в серце України. Така цікава промовка не залишилась без уваги. "Телеграф" зібрав реакції соцмереж.

Порошенко переплутав Джонсона і Джексона

Нардеп під час виступу сказав, що зараз розганяються наративи про неможливість заборони УПЦ МП в Україні. Нібито американці цього не підтримають. Пояснюючи цю тезу Порошенко обмовився, переплутавши спікера Палати представників США Майка Джонсона з популярним попвиконавцем Майклом Джексоном.

"Подивіться, будь ласка, виступ Майкла Джексона, який каже, що РПЦ ― це удар в серце України", ― сказав Порошенко.

Нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив з промовою про релігійне питання. Він сказав, що "Росія націлена на християн в Україні".

Реакції соцмереж

Користувачів розвеселила обмовка нардепа. У соцмережах залишили багато коментарів. Хтось вправлявся у гуморі, а деякі користувачі зазначили, що Порошенко сам ходив у московську церкву. Були й такі, які не бачать причин для сміху, бо обмовитись може кожен. Зокрема, писали наступне:

"Синдром Байдена";

"То щось "сивочолий" зайвого хильнув";

"Цьому більше не наливати";

"Оговорився, с ким не буває";

"Ну і що? Знайшли, до чого причепитись";

"Головний кондитер Європи не тією пудрою торти посипав".

Зазначимо, що монобільшість не хоче голосувати за заборону УПЦ МП в Україні. Серед "слуг народу" є прихильники московської церкви. Наступне планерне засідання Ради відбудеться у серпні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал через те, що Порошенка не випустили за кордон. Він мав зустрітись з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.