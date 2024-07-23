Згадав про Майкла Джексона: обмовка Порошенка викликала сміх у соцмережах (відео)
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Деякі користувачі порівняли експрезидента України з Джо Байденом
У вівторок, 23 липня, у Верховній Раді блокували трибуну через законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні, на якому наполягають багато депутатів, зокрема і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Під час свого виступу він переплутав спікера Палати представників США Майка Джонсона з королем попмузики Майклом Джексоном.
Політик заявив, що нібито Джексон назвав РПЦ ударом в серце України. Така цікава промовка не залишилась без уваги. "Телеграф" зібрав реакції соцмереж.
Порошенко переплутав Джонсона і Джексона
Нардеп під час виступу сказав, що зараз розганяються наративи про неможливість заборони УПЦ МП в Україні. Нібито американці цього не підтримають. Пояснюючи цю тезу Порошенко обмовився, переплутавши спікера Палати представників США Майка Джонсона з популярним попвиконавцем Майклом Джексоном.
"Подивіться, будь ласка, виступ Майкла Джексона, який каже, що РПЦ ― це удар в серце України", ― сказав Порошенко.
Нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив з промовою про релігійне питання. Він сказав, що "Росія націлена на християн в Україні".
Реакції соцмереж
Користувачів розвеселила обмовка нардепа. У соцмережах залишили багато коментарів. Хтось вправлявся у гуморі, а деякі користувачі зазначили, що Порошенко сам ходив у московську церкву. Були й такі, які не бачать причин для сміху, бо обмовитись може кожен. Зокрема, писали наступне:
- "Синдром Байдена";
- "То щось "сивочолий" зайвого хильнув";
- "Цьому більше не наливати";
- "Оговорився, с ким не буває";
- "Ну і що? Знайшли, до чого причепитись";
- "Головний кондитер Європи не тією пудрою торти посипав".
Зазначимо, що монобільшість не хоче голосувати за заборону УПЦ МП в Україні. Серед "слуг народу" є прихильники московської церкви. Наступне планерне засідання Ради відбудеться у серпні.
Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал через те, що Порошенка не випустили за кордон. Він мав зустрітись з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.