СБУ затримала відомого блогера-провокатора: в чому його підозрюють (фото)

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми

Служба безпеки України нейтралізувала угруповання, яке працювало на зрив мобілізації та "зливало" дані українських військових. Зловмисники намагалися розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України.

Про це повідомив пресцентр СБУ. Правоохоронці провели превентивні заходи у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях. За даними СБУ, одним з організаторів злочинної групи був ексведучий популярних телепроєктів України, а наразі відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи.

Варто зазначити, що СБУ не називає ім'я підозрюваного. Проте, за даними ЗМІ, мова йде про Жана Новосельцева.

За даними слідства, до інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора він залучив ще сімох спільників. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу. Фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників.

Провокативний контент зловмисники "розганяли" через власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тис. користувачів. На цих інтернет-ресурсах фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову.

Також вони створили сайт, де "зливали" персональні дані українських військових, насамперед представників ТЦК та правоохоронців. Для прикриття підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів, використовуючи посвідчення незареєстрованих видань.

За даними слідства, координацію злочинних дій фігуранти здійснювали через спеціально створений анонімний чат у месенджері. Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі затримано двох організаторів угруповання: блогера та його спільника-псевдоексперта. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Крім того, за цією ж статтею кваліфіковано злочинні дії ще двох псевдоекспертів вказаного угруповання підконтрольної інтернет-мережі.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім іншим фігурантам, триває розслідування. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

За даними ZAXID.NET, 23 липня працівники СБУ провели обшук у помешканні 44-річного Новосельцева. Ухвалу на обшук видав Солом'янський райсуд міста Києва.

Як відомо, Новосельцев є давнім соратником львівського антивакцинатора та провокатора Остапа Стахіва. З квітня 2024 року вони почали проводити псевдокурси й видавати журналістські посвідчення.

Жан Новосельцев та Остап Стахів

Новосельцев родом з Харкова. З 2006 року працював на каналі 1+1 як кореспондент, а з вересня 2012 до травня 2014 року був ведучим програми "Гроші". 1+1 припинив співпрацю з Новосельцевим, оскільки той почав працювати у проєкті "Гром ТВ", який був пов'язаний із міністром внутрішніх справ України в уряді Миколи Азарова Віталієм Захарченком. У 2015 році Новосельцев разом зі своїм колегою Олексієм Кутєповим, який співпрацював з Анатолієм Шарієм і зараз перебуває за кордоном, взяв участь в ефірі "Россия 24", де розповідали про те, як в Україні переслідують журналістів.

Нагадаємо, у Києві 28 червня, співробітники СБУ затримали на Позняках столичного блогера Андрія Драгана. У соцмережах 16-річного молодика називають "золотим хлопчиком" та вважають наближеним до народного депутата Миколи Тищенка.