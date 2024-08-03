"Королева ДНР" похвалилася відпочинком в окупованому Бердянську та нарвалася на жорстку відповідь (відео)

Українці нагадали любительці РФ, чий Бердянськ

Проросійська блогерка з окупованого Донецька Аліна Андрієвська, яка називає себе "Королевою ДНР", похвалилася відпочинком у захопленому росіянами Бердянську на Азовському морі та отримала шквал критики. Вона вирішила показати принади Hotel Sun Resort.

Відео самопроголошена "Королева ДНР" опублікувала у ТikТok. Андрієвська показала хол готелю, прикрашений штучними пальмами та територію з басейнами просто неба. Користувачі мережі звернули увагу на відсутність відпочивальників, і це у розпал сезону.

Андрієвська каже, що в Бердянську дуже хороше повітря, на що їй відповідають, що повітря в Україні завжди хороше, а окупанти його забруднюють. Дехто згадує, як відпочивав у Hotel Sun Resort до захоплення Бердянська росіянами та констатує, що тепер людей там немає і не буде.

"Забрали у наших дітей море", "Що ж ви все робитимете коли Україна повернеться, дворяни днрівські?", "Краса невимовна, чудово, особливо пластмасові пальми", "А відпочиваючих, просто нема де впасти", "А люди де? !", "А людей скільки, не проштовхнутися, просто", "Класний був готель, прайс там був вище ніж по всій косі, але воно того коштувало. "Класний був готель, прайс там був вище ніж по всій косі, але воно того вартувало. Ми там родиною відпочивали. А зараз ця видра там ходить, аж смішно, людей там немає і не буде", — пишуть коментатори.

Варто зазначити, що Бердянськ, який раніше був популярним курортом, під російською окупацією занепадає. Як розповідав "Телеграф", бердянські пляжі порожні та покинуті вже третій рік. У мережі показали свіже відео з коси — повалені дерев’яні парасольки, доріжки засипані значним шаром піску, а людей майже не видно.