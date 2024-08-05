Колекційну Lamborghini ввозять до України у розпал війни: бере участь компанія з "темним" шлейфом (фото)

Ця компанія фігурує у кримінальних справах

Напередодні масштабного підвищення податків для українців, яке, за словами міністра фінансів Марченка, "має забезпечити справедливість", в Україну завозять новенькі елітні авто. Прямо зараз на митниці чекає на свого власника колекційний Lamborghini Huracan Tecnica 2023 року, а ціна його може бути занижена більш ніж удвічі.

Про це повідомив український журналіст Влад Сидоренко, який анонсував нове розслідування з цього приводу. Він також опублікував фото цього суперкара зеленого кольору.

Слід зазначити, що сам факт ввезення цього авто в Україну вже також підтвердили джерела "Телеграфа" на митниці. Вони також розповіли, що машину везе ТОВ "Авто вест груп" (АВГ), зареєстрована у Волинській області. Ця компанія займається митно-брокерськими послугами.

Її директором, за даними із відкритих джерел, є Вадим Борецький, а бенефіціарними власниками — Дмитро Мельник (Відсоток частки статутного капіталу чи відсоток права голосу: 50), а також Інеса Зінченко (Відсоток частки статутного капіталу чи відсоток права голосу: 50).

До речі, ця компанія фігурує у кримінальних справах.

Наприклад, у 2019 році Генпрокуратура проводила у неї обшуки у справі про схему незаконного розмитнення та подальшої реалізації імпортованих за підробленими документами на територію України транспортних засобів, розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків.

Також "Авто вест груп" фігурує у кримінальній справі ТОВ "ІнвестПартнерс" (до речі, Дмитро Мельник був колишнім директором цієї компанії),

яку підозрюють у впровадженні механізму закупівлі транспортних засобів офіційних українських дилерів автомобілів для їх вивезення за кордон та з метою подальшого продажу на території Російської Федерації через суб’єкти господарювання держави-агресора.

Компанія Мельника також раніше згадувалась у ЗМІ. Наприклад, у 2018 році на місцевому сайті "Волинські новини" вийшла стаття про імпортерів авто, які потрапили до поля зору Генпрокуратури. Тоді журналісти писали про схему ухилення від сплати податків при ввезенні автомобілів та їхньому митному оформленні. Серед даних імпортерів називалася і "Авто вест груп".

Сам Дмитро Мельник, за даними наших джерел, фігурував у кримінальній справі щодо заниження митної вартості, яку вело НАБУ.

Примітно, що Мельник є власником цілої низки бізнесів, серед яких, зокрема: "Надра Волині", "АВГ Сервіс", "Волинське братство святого Володимира Великого".

Дмитро Мельник (крайній зліва)

Його бізнес-партнером у цих справах є ще один волинський підприємець Сергій Мостенець.

До речі, у 2020 році двоє бізнес-партнерів з такими ж іменами стали інвесторами інтернет-видання Бабель. На сайті зазначено, що вони займаються автобізнесом.

Важливо відзначити, що особа, якій ввезли цей транспортний засіб, тобто ім’я фактичного майбутнього господаря суперкара, поки невідома. "Телеграф" уважно стежитиме за цим, а також за тим, за якою вартістю в результаті буде розмитнено авто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Росії вивезли українського титану на 90 мільйонів.