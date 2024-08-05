Коллекционную Lamborghini ввозят в Украину в разгар войны: участвует компания с "темным" шлейфом (фото)

Данная компания фигурирует в уголовных делах

В преддверии масштабного повышения налогов для украинцев, которое, по словам министра финансов Марченко, "должно обеспечить справедливость", в Украину завозят новенькие элитные авто. Прямо сейчас на таможне ждет своего владельца коллекционный Lamborghini Huracan Tecnica 2023 года, а цена его может быть занижена более чем в два раза.

Об этом сообщил украинский журналист Влад Сидоренко, анонсировавший новое расследование по этому поводу. Он также опубликовал фото данного суперкара зеленого цвета.

Стоит отметить, что сам факт ввоза данного авто в Украину уже также подтвердили и источники "Телеграфа" на таможне. Они также рассказали, что машину везет ООО "Авто вест груп" (АВГ), зарегистрированная в Волынской области. Данная компания занимается таможенно-брокерскими услугами.

Её директором, по данным из открытых источников, является Вадим Борецкий, а бенефициарными владельцами — Дмитрий Мельник (Процент доли уставного капитала или процент права голоса: 50), а также Инесса Зинченко (Процент доли уставного капитала или процент права голоса: 50).

К слову, данная компания фигурирует в уголовных делах.

Например, в 2019 году Генпрокуратура проводила у неё обыски по делу о схеме незаконного растаможивания и последующей реализации импортированных по подложным документам на территорию Украины транспортных средств, хищении средств и уклонении от уплаты налогов.

Также "Авто вест груп" фигурирует в уголовном деле ТОВ "ІнвестПартнерс" (к слову, Дмитрий Мельник являлся бывшим директором данной компании), которую подозревают во внедрении механизма по закупке транспортных средств официальных украинских дилеров автомобилей для их вывоза за границу и с целью дальнейшей продажи на территории Российской Федерации через субъекты хозяйствования государства-агрессора.

Компания Мельника также ранее уже упоминалась в СМИ. Например, в 2018 году на местном сайте "Волынские новости" вышла статья об импортерах авто, которые попали в поле зрения Генпрокуратуры. Тогда журналисты писали о схеме уклонения от уплаты налогов при ввозе автомобилей и их таможенном оформлении. В числе данных импортеров называлась и "Авто вест груп".

Сам Дмитрий Мельник, по данным наших источников, фигурировал в уголовном деле о занижении таможенной стоимости, которое вело НАБУ.

Примечательно, что Мельник является владельцем еще целого ряда бизнесов, среди которых, в частности: "Надра Волыни", "АВГ Сервис", "Волынское братство святого Владимира Великого".

Его бизнес партнером в этих делах является еще один волынский предприниматель Сергей Мостенец.

К слову, в 2020 году двое бизнеспарнеров с такими же именами стали инвесторами интернет-издания Бабель. На самом сайте указано, что они занимаются автобизнесом.

Важно отметить, что лицо, которому ввезли данное транспортное средство, т.е имя фактического будущего хозяина суперкара, пока неизвестно. "Телеграф" будет пристально следить за этим, а также за тем, по какой в итоге стоимости будет растаможено авто.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Россию вывезли украинского титана на 90 миллионов