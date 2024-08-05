Помер видатний український журналіст: що досліджував та чим запам'ятався Володимир Бочкарьов

Він був не лише теоретиком, але й практиком – учасником антарктичних експедицій

Помер видатний журналіст, письменник і популяризатор полярних досліджень Володимир Бочкарьов. Він заснував і очолював журнал "Експедиція ХХІ", який став важливим джерелом інформації про Антарктиду.

Про його смерть повідомили у Національному антарктичному науковому центрі. Сумна звістка з явилася у Facebook.

"Із превеликим сумом дізналися, що 4 серпня не стало Володимира Івановича Бочкарьова — багаторічного прес-секретаря і керівника редакційно-видавничого відділу Національного антарктичного наукового центру, засновника і головного редактора журналу "Експедиція ХХІ", відомого українського журналіста і письменника", — йдеться у дописі.

У центрі розповіли, що серце Володимира Івановича перестало битися на 85-му році життя. Але до останньої миті він не залишав роботу.

Колеги згадують Бочкарьова як людину енциклопедичних знань з тонким почуттям гумору. Він був не лише теоретиком, але й практиком – учасником антарктичних експедицій. Його внесок у популяризацію науки про Антарктику серед дорослих і молоді важко переоцінити.

За свою плідну діяльність Володимир Іванович був нагороджений золотою медаллю Спілки журналістів України "За особливі заслуги". Його літературний спадок включає численні статті та книгу "Соло для Антарктиди… з оркестром", яка розповідає про п'яту українську експедицію в Антарктику на судні "Горизонт" у 2000 році.

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