У Празі трагічно помер хірург з Одеси: що стало причиною смерті (відео)

Чоловікові було 45 років

У четвер, 8 серпня, у центрі Праги з даху будинку впав шматок карниза і вбив чоловіка на трамвайній зупинці. Загиблим виявився український лікар.

Про це повідомляє Radio Prague International. Трагедія сталась на вулиці Lazarská.

Під час сильної зливи й вітру шматок карниза відвалився від історичної будівлі, пробив скляний дах зупинки і смертельно поранив чоловіка, який був під ним. Чоловік загинув на місці від черепно-мозкової травми.

Загиблим виявився український лікар-хірург Віталій Славнов. Про це повідомив у соцмережах його друг Олександр Слемзін.

"Я не знаю, що сказати… Видатний хірург, батько трьох дітей, фундатор унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік… Хлопцеві 45 років, він міг би врятувати ще стільки життів", – написав він.

Пожежники, вони перевірили надійність фасаду, щоб не допустити падіння інших його частин. В результаті демонтували з карниза близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який теж міг обвалитися.

Правоохоронці розпочали розслідування надзвичайної ситуації як заподіяння смерті з недбалості.

За словами власника, будинок був нещодавно відремонтований і належним чином обслуговувався. Інженер-будівельник, з яким зв'язалося ČTK, сказав, що подібні аварії зазвичай спричинені кількома факторами, такими як вібрація від трамваїв у поєднанні з корозією матеріалу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Варшаві на 18-річного українця, який ішов вулицею, впав газовий котел, вагою понад 30 кг. Хлопець помер у лікарні.